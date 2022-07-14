Арестованный бывший замглавы МЧС России отказался признать вину по делу

Арестованный экс-замглавы МЧС России Гурович не признал вину по делу об ущербе в 323 млн

Бывший замглавы МЧС России Андрей Гурович отказался признать вину по делу о превышении должностных полномочий, повлекших ущерб бюджету в 323 миллиона рублей. Об этом он заявил членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, которые посетили его в изоляторе временного содержания (ИВС), передает «Интерфакс».

После решения Басманного суда столицы, арестовавшего Гуровича до 11 сентября, его отправили в ИВС на улице Петровка дом 38. Там его разместили в трехместную камеру без телевизора и холодильника. Он содержится один.

13 июля сообщалось, что следствие оценило ущерб по делу экс-замминистра в 323 миллиона рублей. По данным СКР, в 2020 году по его указанию из бюджета Мурманской области было выделено более 969 миллионов рублей на строительство госпиталя для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Так как госпиталь был построен без учета климатических условий региона, он не мог использоваться по назначению. Позже его пришлось демонтировать.

Следствие считает, что Гурович, который знал об этих обстоятельствах, не принял «мер к эффективному использованию бюджетных средств». В СКР отметили, что вместе с сотрудниками ФСБ провели обыски в квартирах обвиняемого и других связанных с ним лиц, а также в подразделениях министерств и ведомств.

Экс-замглавы МЧС задержали в Москве.