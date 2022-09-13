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Назван процент отдохнувших за границей летом 2022 года россиян

ВЦИОМ: летом 2022 года за границей отдыхали два процента россиян

Фото: Gao Jing / globallookpress.com

Летом 2022 года за границей отдыхали два процента россиян. Долю отдохнувших за рубежом граждан РФ в своем исследовании назвал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Отмечается, что этот показатель значительно ниже прошлогодних результатов. В нынешнем опросе ВЦИОМ «Итоги летнего отдыха россиян» приняли участие 1,6 тысячи жителей РФ старше 18 лет из 80 регионов.

Более того, по данным исследования, каждый третий россиянин (33 процента) в этом году провел отпуск дома, еще 28 процентов опрошенных отдыхали на даче. Остальная часть респондентов либо не брали отпуск летом, либо провели его на российских курортах — 20 и 16 процентов соответственно.

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При этом до начала пандемии коронавируса в 2019 году отпуск за границей проводили девять процентов российских туристов. В 2020 году количество отдыхающих за границей россиян было близко к нулю. Однако в 2021 году на отдых в зарубежные страны отправились 13 процентов граждан РФ, что на 11 процентных пунктов больше, чем в 2022-м.

Ранее, в августе, из результатов опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ) стало известно, что около 70 процентов никогда не были за границей. А около 30 процентов респондентов признались, что даже не выезжали на отдых в другие регионы России.

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Фариза Бацазова
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