Военный грузовик протаранил авто российского волонтера и попал на видео

Под Валуйками военный грузовик протаранил гражданскую Lada Granta белгородского волонтера

На трассе под Валуйками Белгородской области военный грузовик протаранил гражданскую Lada Granta местного волонтера. Видео с места опубликовало издание Baza в Telegram-канале.

На появившихся кадрах видно, как закамуфлированный «Урал» с армейскими номерами начинает движение, поворачивает на обочину, где стоит Lada Granta и врезается в нее несколько раз.

Позже пострадавший россиянин сообщил, что возвращался из поселка Уразово, куда доставлял продукты. Мужчина пояснил, что по дороге обогнал два военных грузовика, а затем встал перед ними в небольшую пробку.

По словам волонтера, грузовик начал «поддавливать» его авто. В какой-то момент владелец легковушки не выдержал и вышел разбираться.

Однако мирно ситуацию разрешить не удалось. Белгородец уверяет, что военные попытались его повалить, а когда он стал снимать происходящее на телефон, стали угрожать, что переедут его Lada. В результате наезда у легковушки был поврежден багажник и задняя фара.

Волонтер вызвал сотрудников ДПС, но те прибыли спустя полтора часа, когда военные уже уехали. В конфликте начали разбираться представители военной автоинспекции.

Ранее в Уссурийске на учениях перевернулся грузовик с военными, 23 человека госпитализировали.