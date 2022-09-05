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В российском регионе во время учений перевернулся грузовик с военнослужащими

В Уссурийске на учениях перевернулся грузовик с военными, 23 человека госпитализировали

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В Уссурийске Приморского края во время учений перевернулся грузовик «Урал» с 24 военными. Об этом пишет Baza в Telegram-канале.

Издание сообщает, что 23 человека госпитализировали, еще одному военнослужащему назначили амбулаторное лечение. Авария произошла утром в воскресенье, 4 сентября, во время учений «Восток-2022».

В июне 2021 года солдат-контрактник погиб на стрельбах в российской военной части на полигоне Погоново под Воронежем. Предварительно, смерть военного наступила из-за неосторожного обращения с оружием.

До этого двое сотрудников СОБР Росгвардии погибли во время учений, проходивших под Мурманском на берегу Кольского залива. Командование и личный состав выразили глубокие соболезнования и пообещали помочь родственникам погибших.

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Анастасия Шейкина
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