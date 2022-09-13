«Аэрофлот» запустит прямые рейсы в Таиланд

«Аэрофлот» с 30 октября запустит ежедневные рейсы из Москвы в Бангкок

Российский авиаперевозчик «Аэрофлот» запустит прямые ежедневные рейсы из России в Таиланд на широкофюзеляжных самолетах Airbus A330-300. Информация об этом появилась на сайте компании.

Уточняется, что отправление первого рейса запланировано на 30 октября из столичного аэропорта Шереметьево в 11:40. В обратном направлении лайнер будет вылетать из Бангкока в 13:35 по местному времени, а приземляться в Москве в 19:50. Ориентировочное время в пути — 9,5 часа.

Помимо этого, перевозчик увеличивает с 30 октября количество прямых рейсов на Пхукет — до двух в день.

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» запустил продажу билетов в крупнейший город ОАЭ — Дубай с 1 октября. Рейсы будут осуществляться на ежедневной основе. Цена билетов начинается от 33 тысяч рублей.