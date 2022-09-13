Пьяная россиянка на Nissan въехала в пешеходов на тротуаре и попала на видео

Пьяная жительница Краснодара на Nissan въехала на тротуар и сбила двух пешеходов

Пьяная жительница Краснодара за рулем Nissan на пересечении улиц Спортивная и Ипподромная въехала в пешеходов на тротуаре, двух мужчин доставили в больницу. ДТП попало на видео, кадры были опубликованы в группе «ЧП Краснодар. Новости» во «ВКонтакте».

На записи видно, как россиянка сильно разгоняется и вылетает на встречную полосу. После этого ее иномарку выносит на тротуар, где у магазина стоят три человека. Автомобиль буквально сметает двух пешеходов и припаркованный Volkswagen.

После ДТП 38-летний и 42-летний мужчины были госпитализированы с различными травмами, пояснил KP.RU официальный представитель УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Очевидцы происшествия рассказали, что женщина за рулем иномарки была пьяна. От медицинского освидетельствования она отказалась.

Ее оштрафовали на 30 тысяч рублей и запретили управлять автомобилем в течение двух лет.

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