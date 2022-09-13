Названо возможное наказание для слившего эротические фото учительницы россиянина

Адвокат Власова: выложившему эротические фото учительницы россиянину может грозить срок

Неизвестный пожаловался на фото полуобнаженной учительницы из Хабаровска из закрытого аккаунта в Instagram(соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) и выложил эротические кадры в региональном Telegram-канале. Председатель коллегии адвокатов «Власова и партнеры» Ольга Власова в разговоре с «Лентой.ру» отметила, что за распространение чужих фото человеку может грозить штраф до 200 тысяч рублей.

По данным издания «"КП" — Хабаровск», учительница подала в суд на обидчиков. В данном случае, по словам Власовой, усматривается нарушение статьи Гражданского кодекса, которая гласит, что любое публичное использование изображений людей, в том числе путем размещения в социальных сетях, должно происходить только с согласия таких лиц. Также, согласно статье Уголовного кодекса, публикация фотографии владельца без его разрешения является нарушением неприкосновенности частной жизни.

Наказание по этой статье предусматривает штраф в размере до 200 тысяч рублей, исправительные работы до одного года, арест до четырех месяцев или лишение свободы на срок до двух лет. «Однако на практике чаще всего применяется именно финансовое наказание или исправительные работы», — отметила Власова.

Чтобы приговор для ответчика был обвинительным, нужно доказать, что фото было опубликовано с преступным умыслом, его публикация принесла ущерб деловой репутации или иные неприятности владельцу, снимки носили явно интимный характер.

Конечно, у потерпевшей, хоть и невелики, но есть шансы найти и наказать виновного, однако, как показывает практика, это дело весьма затяжное и, в лучшем случае, вряд ли решится быстро Ольга Власова адвокат

В управлении образования администрации города Хабаровска сообщили, что обращений о неэтичном поведении учителя не поступало, однако в настоящее время по данному факту проводится проверка. Сейчас преподаватель продолжает вести занятия в обычном режиме.

Ранее в Екатеринбурге учитель биологии произнес перед пятиклассниками речь, в которой рассказал, что может избивать других, и ему за это ничего не будет.