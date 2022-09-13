Названы направления новых ударов ВСУ

Стремоусов заявил, что ВСУ избрали главными мишенями Херсон и Новую Каховку

Вооруженные силы Украины (ВСУ) избрали себе в качестве главных мишеней для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре города Новая Каховка и Херсон. Об этом заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, сообщает РИА Новости.

«Систематические массированные обстрелы и ракетные удары ведутся по гражданской инфраструктуре городов Херсон и Новая Каховка. Они избрали эти города в качестве главных мишеней, чтобы затем отчитаться по картинке об успешно сделанной работе перед своими западными так называемыми партнерами, которые их спонсируют», — пояснил Стремоусов.

В конце августа украинские войска начали попытки контрнаступления. 13 сентября Стремоусов сообщил о серьезных потерях в украинских армии на херсонском направлении. Чиновник также отметил, что никаких реальных продвижений украинской армии нет.