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МИД рассказал о попытках бывшего посла США сохранить диалог с Россией

В МИД заявили, что экс-посол США Салливан пытался сохранить элементы диалога с Россией

Фото: Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Бывший посол США в России Джон Салливан пытался сохранить диалог между Вашингтоном и Москвой. Об этом рассказали РБК в МИД России.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Салливан был обязан следовать инструкциям американского руководства, включая цель Вшаингтона нанести России «стратегическое поражение на Украине». «Но при этом все-таки старался — и, похоже, искренне — сохранить элементы диалога, чтобы не обрушить до конца двусторонние межгосударственные связи», — добавили в МИД.

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Виктория Кондратьева
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