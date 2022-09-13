МИД рассказал о попытках бывшего посла США сохранить диалог с Россией

В МИД заявили, что экс-посол США Салливан пытался сохранить элементы диалога с Россией

Бывший посол США в России Джон Салливан пытался сохранить диалог между Вашингтоном и Москвой. Об этом рассказали РБК в МИД России.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Салливан был обязан следовать инструкциям американского руководства, включая цель Вшаингтона нанести России «стратегическое поражение на Украине». «Но при этом все-таки старался — и, похоже, искренне — сохранить элементы диалога, чтобы не обрушить до конца двусторонние межгосударственные связи», — добавили в МИД.

