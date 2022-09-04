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Посол США завершил работу в России

Посол США Салливан завершил работу в России и покинул Москву в рамках ротации
СюжетЧто говорят политики о Горбачеве

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Посол Соединенных Штатов Джон Салливан завершил свою работу в России и покинул Москву в воскресенье, 4 сентября. Информация об этом появилась на сайте посольства.

До прибытия его преемника обязанности поверенного в делах посольства США в Москве будет исполнять Элизабет Руд.

Уточняется, что Салливан проработал на своей должности три года (с декабря 2019 года). После отъезда он завершит сорокалетнюю карьеру на государственной службе.

Ранее сообщалось, что Салливан посетил похороны первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева.

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Варвара Кошечкина
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