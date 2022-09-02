Посол США в России решил посетить похороны Горбачева

Посол США в России Салливан посетит похороны Михаила Горбачева

Посол США в России Джон Салливан принял решение посетить похороны первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева. Об этом сообщает Reuters.

Похороны Горбачева пройдут в субботу, 3 сентября, в 12:00. Он будет погребен на Новодевичьем кладбище, прощание с ним пройдет в Колонном зале Дома Союзов.

Первого сентября глава государства Владимир Путин уже попрощался с Горбачевым в Центральной клинической больнице перед вылетом в Калининград. Кроме того, память советского лидера почтут в Германии перед началом дебатов в бундестаге 7 сентября.

Михаил Горбачев скончался на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни 30 августа. По данным СМИ, перед смертью Горбачев прибыл в ЦКБ на процедуру гемодиализа. В окружении советского политика отвергли коронавирус как причину смерти.