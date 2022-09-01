Время церемонии прощания с Горбачевым перенесли

Церемонию прощания с экс-президентом СССР Горбачевым 3 сентября перенесли на 12:00

Церемонию прощания с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым перенесли с 10:00 на 12:00 в субботу, 3 сентября. Об этом сообщили в Горбачев-фонде.

В пресс-службе фонда уточнили, что проститься с Горбачевым можно будет в Колонном зале Дома союзов в центре Москвы. Доступ на церемонию сделают свободным.

Похоронят экс-президента Советского Союза в тот же день на Новодевичьем кладбище.

Накануне стало известно, что президент России Владимир Путин не сможет присутствовать на похоронах Горбачева из-за плотного рабочего графика. Глава государства 1 сентября попрощался с политиком в Центральной клинической больнице.

Представитель Кремля Дмитрий Песков пообещал, что прощание с экс-президентом СССР пройдет «с элементами государственных похорон». В частности, будет выставлен почетный караул.

Михаил Горбачев скончался на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни 30 августа. По данным СМИ, перед смертью Горбачев прибыл в ЦКБ на процедуру гемодиализа. В окружении советского политика отвергли коронавирус как причину смерти.