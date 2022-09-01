В Германии проведут траурное мероприятие по случаю смерти Горбачева

Премьер Баварии Зедер призвал провести траурное мероприятие по случаю смерти Горбачева

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер выступил с предложением провести в Германии специальное траурное мероприятие по случаю смерти единственного президента СССР Михаила Горбачева. Об этом сообщает ТАСС.

«В Германии должен быть организован траур по Михаилу Горбачеву», — заявил Зедер.

Глава Баварии также подчеркнул, что Германия многим обязана Горбачеву, так как он стал «одним из отцов объединения и дал свободу миллионам людей». Сообщается, что траурное мероприятие могут провести в Бундестаге.

Михаил Горбачев скончался на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни 30 августа. По данным СМИ, перед смертью Горбачев прибыл в ЦКБ на процедуру гемодиализа.