Бойцы ЧВК «Вагнер» продвинулись в Донбассе

Военкор Руденко сообщил, что бойцы ЧВК «Вагнер» взяли село Николаевка Вторая у Бахмута

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» взяли под контроль населенный пункт Николаевка Вторая у трассы Бахмут — Дзержинск в Донбассе. О продвижении в Донбассе сообщил репортер ВГТРК Андрей Руденко в своем Telegram-канале.

Военкор также рассказал, что в данный момент развивается наступление на поселок Зайцево.

Ранее также стало известно, что российские союзные силы подошли к пригороду Артемовска (переименован в Бахмут) в Донецкой области и заняли промзону города. В операции участвуют бойцы «Вагнера».

11 сентября глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что союзные силы уже «вгрызлись» за окраины Артемовска. Он выразил мнение, что ситуация там будет разворачиваться «по нашему плану».