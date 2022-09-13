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Россиянам рассказали об опасности приема витаминов при некоторых заболеваниях

Врач Бережная: витамины не рекомендуется принимать при язве и остром воспалении

Фото: Michele Blackwell / Splash

Гастроэнтеролог и кандидат медицинских наук Ирина Бережная рассказала, при каких заболеваниях прием витаминов может быть опасен. Этим она поделилась с радио Sputnik.

Она объяснила, что с наступлением осени люди активно начинают приобретать витаминные комплексы, иногда пренебрегая предварительными консультациями со специалистами. При самостоятельном подборе препаратов необходимо обращать внимание на противопоказания, напомнила гастроэнтеролог.

«Если есть острое воспаление в желудочно-кишечном тракте, мы никогда не назначаем витамины, потому что они могут спровоцировать усиление воспаления и оказать местное раздражающее действие», — уточнила Бережная.

Она добавила, что зачастую язвенные процессы в желудке спровоцированы бактериальной инфекцией, при которой также запрещен прием витаминов и микроэлементов. «Соответственно, сначала мы лечим процесс, а потом принимаем курсы витаминов, желательно по назначению врача», — пояснила врач.

Однако при хроническом течении заболевания и отсутствии обострения принимать витамины разрешено, уточнила Бережная. «Если люди болеют долго, у них хронические процессы, то, как правило, такие пациенты находятся в дефицитных состояниях, им нужна коррекция. Но, повторю, на острый период витамины не назначают», — подытожила она.

Ранее россиянам перечислили необходимые для подготовки организма к осени витамины. В частности, в список вошли витамин D, цинк и ряд других важных нутриентов.

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Варвара Кузьмина
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