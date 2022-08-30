Терапевт назвала необходимые для подготовки иммунитета к осени витамины

Врач Андрианова посоветовала принимать витамин D3 и цинк для укрепления иммунитета осенью

Для профилактики простудных заболеваний в начале осени необходимо принимать витамин D, цинк и ряд других важных нутриентов, посоветовала врач-терапевт, эксперт бренда Liposomal Vitamins Наталия Андрианова. Список витаминных добавок, необходимых для подготовки к осени, она назвала в пресс-релизе, который имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Специалистка отметила, что осенью у взрослых и детей наблюдается рост не только простуд и респираторных заболеваний, но и обостряются хронические проблемы со здоровьем, как физическим, так и ментальным. Однако, по ее словам, к этому периоду можно подготовиться с помощью соблюдения несложных правил безопасности и приема витаминов и нутриентов.

Полностью избежать рисков простудиться мы не можем, однако снизить частоту таких заболеваний — возможно. Для этого важно не только мыть руки, увлажнять слизистую носа и сбалансировано разнообразно питаться, но и обращать внимание на количество необходимых для поддержания иммунитета витаминов в организме Наталия Андрианова Врач-терапевт, эксперт бренда Liposomal Vitamins

Для укрепления всех видов иммунитета терапевт предложила принимать витамин D3, который обладает антибактериальным эффектом и иммуномодулирующим действием, и витамин С, помогающий организму бороться со многими воспалительными и инфекционными болезнями. Кроме того, для укрепления иммунитета необходимы железо, цинк и витамины группы В. По мнению Андриановой, для приема внутрь лучше выбирать витаминные добавки в липосомальной форме — они лучше усваиваются организмом.

Любые витамины и биологически активные добавки должны назначаться врачом по результатам анализов. Их бесконтрольный прием может нанести вред здоровью.

Ранее невролог, врач превентивной медицины Ольга Гофман раскрыла способы укрепить иммунитет в домашних условиях. По ее словам, для его восстановления необходимы правильное и сбалансированное питание, а также богатые полезными микроэлементами суперфуды, в частности, маточное молочко и порошки из проростков пшеницы.