Врач раскрыла секреты укрепления иммунитета в домашних условиях

Врач Ольга Гофман: для иммунитета полезны правильное питание и суперфуды

Правильное и сбалансированное питание, а также богатые полезными микроэлементами суперфуды полезны для восстановления иммунитета, рассказала, невролог, педиатр и врач превентивной медицины Ольга Гофман. В беседе с «Лентой.ру» она раскрыла секреты укрепления организма в домашних условиях.

Во время сезона простуд многие люди предпочитают лечиться самостоятельно, однако, по словам врача, важно не только выздороветь, но и восстановить иммунитет после болезни. Она объяснила, что, если не долечиться, можно заболеть снова или получить тяжелые осложнения.

Для восстановления ослабленного организма требуется полноценное сбалансированное питание, содержащее белки, жиры и углеводы в правильных пропорциях: 30, 30 и 40 процентов соответственно, подчеркнула Гофман.

В восстановительный рацион можно вводить питательные смеси на основе молочного белка или молочной сыворотки. Они продаются в продуктовых магазинах и аптеках. Они особенно полезны детей и взрослых с недостатком веса Ольга Гофман Врач превентивной медицины

Чтобы окончательно выздороветь, можно принимать витаминно-минеральные комплексы и различные суперфуды. К ним относятся различные зеленые порошки, например, из проростков пшеницы витграсс, а также такие пчелопродукты как перга, пыльца и маточное молочко.

«Суперфуды помогают нормализовать работу всех органов после болезни. Даже если просто подключить пергу, которая из натуральных суперфудов усваивается лучше всего в организме, и богатые витаминами пищевые дрожжи, то уже можно помочь иммунной системе окрепнуть», — прокомментировала Гофман.

Она добавила, что не стоит забывать и о здоровье кишечника: пробиотики и пищевые волокна помогают работе иммунной системы.

Если болезнь протекала тяжело и пациент не может долго восстановиться после нее, то может потребоваться помощь врача. Для восстановления он может назначить иммунные препараты, которые не рекомендуется принимать бесконтрольно, предупредила врач.

Ранее Ольга Гофман рассказала, как защитить детей от паразитов. Она посоветовала родителям следить за чистотой рук детей, а также давать им чеснок.