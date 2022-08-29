Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Врач раскрыла секреты укрепления иммунитета в домашних условиях

Врач Ольга Гофман: для иммунитета полезны правильное питание и суперфуды

Фото: Max Delsid / Unsplash

Правильное и сбалансированное питание, а также богатые полезными микроэлементами суперфуды полезны для восстановления иммунитета, рассказала, невролог, педиатр и врач превентивной медицины Ольга Гофман. В беседе с «Лентой.ру» она раскрыла секреты укрепления организма в домашних условиях.

Во время сезона простуд многие люди предпочитают лечиться самостоятельно, однако, по словам врача, важно не только выздороветь, но и восстановить иммунитет после болезни. Она объяснила, что, если не долечиться, можно заболеть снова или получить тяжелые осложнения.

Для восстановления ослабленного организма требуется полноценное сбалансированное питание, содержащее белки, жиры и углеводы в правильных пропорциях: 30, 30 и 40 процентов соответственно, подчеркнула Гофман.

В восстановительный рацион можно вводить питательные смеси на основе молочного белка или молочной сыворотки. Они продаются в продуктовых магазинах и аптеках. Они особенно полезны детей и взрослых с недостатком веса

Ольга ГофманВрач превентивной медицины

Чтобы окончательно выздороветь, можно принимать витаминно-минеральные комплексы и различные суперфуды. К ним относятся различные зеленые порошки, например, из проростков пшеницы витграсс, а также такие пчелопродукты как перга, пыльца и маточное молочко.

Материалы по теме:
Чайный гриб вернулся из забытья и завоевал мир. Так ли полезна комбуча, как все привыкли думать?
Чайный гриб вернулся из забытья и завоевал мир.Так ли полезна комбуча, как все привыкли думать?
14 августа 2022
Простой советский суперфуд. Рыбий жир снова в моде. С какими опасными болезнями он помогает бороться?
Простой советский суперфуд.Рыбий жир снова в моде. С какими опасными болезнями он помогает бороться?
24 августа 2022

«Суперфуды помогают нормализовать работу всех органов после болезни. Даже если просто подключить пергу, которая из натуральных суперфудов усваивается лучше всего в организме, и богатые витаминами пищевые дрожжи, то уже можно помочь иммунной системе окрепнуть», — прокомментировала Гофман.

Она добавила, что не стоит забывать и о здоровье кишечника: пробиотики и пищевые волокна помогают работе иммунной системы.

Если болезнь протекала тяжело и пациент не может долго восстановиться после нее, то может потребоваться помощь врача. Для восстановления он может назначить иммунные препараты, которые не рекомендуется принимать бесконтрольно, предупредила врач.

Ранее Ольга Гофман рассказала, как защитить детей от паразитов. Она посоветовала родителям следить за чистотой рук детей, а также давать им чеснок.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Вера Владзиевская
Обсудить
Последние новости
Стало известно о повреждении крыши спецкорпуса ЗАЭС с топливом для реакторов
Стало известно о пяти взрывах в Мелитополе
Бритни Спирс поделилась откровенными подробностями о жизни под опекой отца
Купившие авиабилеты россияне застряли в Турции из-за нехватки мест на рейсе
В Туркмении людям запретили собирать пластик и «позорить страну»
Энергокризис в Европе привел к разочарованию в евро
В Турции сочли безрассудством применение Грецией С-300 против турецких самолетов
Врач раскрыла секреты укрепления иммунитета в домашних условиях
Стилист назвал несколько вещей для создания 75 разных мужских образов
Силовики освободили похищенного после дорожной драки россиянина
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.