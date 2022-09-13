В России пройдет посвященная театру просветительская акция «В первом ряду»

С 14 сентября по 5 октября пройдет Всероссийская просветительская акция «В первом ряду»

С 14 сентября по 5 октября в стране будет проходить Всероссийская просветительская акция «В первом ряду», посвященная театральному искусству. Российское общество «Знание» проводит ее совместно с наставниками из театров во всех восьми федеральных округах, которые подготовили для молодых людей 750 увлекательных мастер-классов, экскурсий, творческих встреч.

Просветительская акция «В первом ряду» с масштабной программой направлена на творческое развитие молодежи и знакомство с отечественной культурой. Ребята по всей стране вместе с представителями российского театра окунутся в его историю и традиции, узнают о достижениях и перспективах на будущее. Чтобы попасть на лекции и мастер-классы, нужно найти на сайте Российского общества «Знание» свой город, выбрать интересующее событие и пройти бесплатную онлайн-регистрацию.

Во время экскурсий и мастер-классов участники побывают не только в зрительных залах, но и за кулисами — на репетиционных сценах, в костюмерных и других уголках театров, куда посторонним не попасть. Опытные наставники расскажут и покажут, как появляются на свет постановки разных жанров, создаются декорации и костюмы, что происходит на репетициях, какие навыки нужны актерам для успеха. Все это поможет молодому поколению осознать силу и глубину этого искусства, полюбить театр, повысить уровень зрительской культуры.

«Значение театра для просвещения сложно переоценить. Этот вид искусства обладает уникальным свойством сохранять и транслировать идеи и ценности общества, которые передаются из поколения в поколение. И для того, чтобы увлечь ребят и познакомить их ближе с театральным искусством, мы запускаем акцию «В первом ряду». В течение трех недель в 150 театрах страны деятели культуры проведут свыше 750 мастер-классов, творческих встреч, экскурсий, которые познакомят молодежь с секретами театрального искусства и, возможно, даже помогут выбрать будущую профессию», — отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Первым событием Всероссийской акции «В первом ряду» станет молодежный форум в Театре на Бронной, его онлайн-трансляцию на сайте Общества «Знание» увидят зрители по всей стране.

На открытии выступят Максим Древаль, художественный руководитель театра, режиссер Константин Богомолов и директор театра Елена Мироненко.

Затем актрисы Анастасия Ильинская и Анастасия Шалонько покажут гостям театральные кулуары и расскажут об истории театра, которая началась в 1945 году. Также в программе творческая встреча с актером, режиссером заслуженным артистом РФ Игорем Миркурбановым «100 вопросов профессионалу». Еще одним ярким событием форума станет мастер-класс «Все, что вы хотели знать о сценографии, но боялись спросить» сценографа, художника по костюмам, архитектора Ларисы Ломакиной.

В этот же день, 14 сентября, акция «В первом ряду» будет проходить в Белгородском государственном академическом драматическом театре имени М. С. Щепкина, Губкинском театре для детей и молодежи. В Черкесске откроет двери для школьников и студентов Государственный республиканский абазинский драматический театр, в Ульяновске — «Nebolshoy театр».

Следом за ними акцию подхватят и другие театральные коллективы. В московском Театре «Практика» состоится мастер-класс по импровизации. В санкт-петербургском Театре эстрады имени Аркадия Райкина ребята посетят гримерку легендарного советского актера, пройдутся по театральным костюмерным, понаблюдают за репетицией спектакля, который увидят этим же вечером, — это постановка «Ревизор», где в роли Городничего предстанет художественный руководитель заслуженный артист России Юрий Гальцев.

Драматический театр «Комедианты» в Северной столице пригласит ребят на мастер-класс актерского мастерства с художественным руководителем и директором театра заслуженным деятелем искусств РФ Михаилом Левшиным.

В Театре кукол «Кудесник» города Биробиджана молодые люди побывают в бутафорских цехах и мастерских по изготовлению кукол, попробуют управлять театральной куклой. В Камчатском театре драмы и комедии состоится мастер-класс по изготовлению куклы из папье-маше, а еще один мастер-класс поможет узнать, как проходит сценический бой во время спектакля, как эффектно падать и откуда происходит звук пощечин.

В Тульском театре юного зрителя гостей ждет практикум по сценическому фехтованию. А в «Ведогонь-театре» города Зеленограда — творческая встреча, посвященная управлению эмоциями. Молодые люди будут разбираться, что такое эмоциональная карта актера, как заплакать на сцене, если не грустно, как заразительно смеяться, если не смешно.

Программа акции «В первом ряду» в Государственном театре оперы и балета Республики Коми включает мастер-класс, посвященный классическому танцу, который поможет ответить на вопрос, сложно ли быть артистом балета. А в Туапсинском театре юного зрителя ребята познакомятся со всеми этапами производства спектакля и узнают, чем занимаются художники, звукооператоры, осветители, костюмеры и другие специалисты.

Также готовят яркие творческие события к акции для школьников и студентов «В первом ряду» драматические театры в Костроме, Йошкар-Оле, Брянске, Рыбинске, Театр оперы и балета в Сыктывкаре, театры кукол в Новосибирске, Липецке,

Чебоксарах, театры юного зрителя в Астрахани, Новокуйбышевске, Ульяновске и другие коллективы во всех восьми федеральных округах страны.

