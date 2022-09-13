На Украине рассказали о возможном конфликте между военными и политиками

«Страна»: Киев может продвигать генерала Сырского, чтобы побороть главкома ВСУ Залужного

Киев может поддерживать популярность генерала Александра Сырского, чтобы противодействовать растущему влиянию главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, пишет украинское издание «Страна».

Сырской командует восточной группой войск ВСУ, под его руководством проводилось наступление на Харьковском направлении. Вскоре после его завершения украинские СМИ выпустили ряд материалов, где высоко оценили профессионализм генерала.

«Обилие подобных материалов уже породило версию, что идет целая кампания по популяризации Сырского в украинском обществе. По мнению некоторых, за ней стоит украинская власть, которая якобы хочет противопоставить Сырского нынешнему главкому ВСУ Валерию Залужному», — пишет «Страна».

Недавно Залужный в соавторстве с Михаилом Забродским, депутатом партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Евросолидарность», написал резонансную статью. Некоторые эксперты на Украине назвали этот материал «завуалированным политическим заявлением», которое и могло насторожить Офис президента страны. Что, скорее всего, и привело к рекламе Сырского в противовес Залужному.

7 сентября главнокомандующий ВСУ призвал жителей Украины быть готовыми к продолжению конфликта в 2023 году. По его мнению, Киеву понадобится еще больше военных поставок от западных партнеров.