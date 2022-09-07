На Украине засомневались в завершении спецоперации в 2022 году

Главнокомандующий ВСУ Залужный: есть основания полагать, что СВО не закончится в 2022 году

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил, что специальная военная операция (СВО) России вряд ли завершится в 2022 году. Об этом сообщает Reuters.

Залужный призвал украинцев быть готовыми к продолжению конфликта. Также, по его мнению, если боевые действия несомненно продолжатся в 2023 году, то Украине понадобится больше военных поставок от западных партнеров. Помимо этого, главнокомандующий ВСУ обратил внимание на важность нанесения контрударов.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский во время выступления перед представителями стран «Большой семерки» (G7) выразил желание закончить конфликт в стране до начала зимы. При этом, уточнил глава государства, дипломатические меры урегулирования ситуации пока рано применять.

В августе официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о сроках проведения спецоперации. По его словам, специальная военная операция России на Украине будет продолжаться до выполнения ее целей.