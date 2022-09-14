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Дизайнер перечислил удешевляющие интерьер спальни ошибки

The Sun: красный цвет и беспорядочно подобранные принты удешевляют интерьер спальни

Фото: Devon Janse van Rensburg / Unsplash

Акцентные стены, красный цвет и беспорядочно подобранные принты удешевляют обстановку спальни, предупредил дизайнер Арвин Олано. На видео на платформе YouTube, в котором специалист перечислил удешевляющие интерьер в этой комнате ошибки, обратило внимание издание The Sun.

Акцентные стены, по мнению Олано, разобщают интерьер спальни. Если такая стена уже есть, он рекомендует дополнить обстановку аксессуарами и тканями того же оттенка. «Если не хотите, чтобы ваша спальня выглядела как бордель, откажитесь от красного цвета», — добавил он.

Кроме того, дизайнер порекомендовал отказаться от слишком большого количества принтов на тканях и аксессуарах. Он посоветовал подобрать один большой принт и несколько маленьких тех же оттенков.

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Также, продолжил он, дешево смотрятся слишком высокие подголовники кровати, попытки организовать идеальный интерьер как в каталоге, беспорядочно разбросанные по спальному месту подушки и плоско застеленная кровать. Подушки он подсказал выстраивать по размеру, а кровать застилать объемными покрывалами.

Ранее дизайнеры интерьера перечислили ошибки, из-за которых кухня выглядит устаревшей. Они указали на то, что использование матовых лампочек и белый цвет делают кухню старомодной.

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Александра Лисица
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