В Анапе 44 мастерицы соткали ковер-карту Краснодарского края

В Анапе появился ковер-карта Краснодарского края

В Анапе на Театральной площади прошла культурная акция «В один ковер связующая нить кубанских мастеров объединит». Об этом сообщили в городской администрации, передает KP.RU.

Мероприятие посвящено 85-летию Краснодарского края.

В режиме реального времени 44 мастерицы за 3,5 часа соткали фрагменты ковра — по числу муниципальных образований региона, а затем объединили их в карту Кубани. Работа будет продолжаться, общая площадь ковра составит 6 квадратных метров.

Ковер будет передан в Краснодарский историко-археологический музей-заповедник имени Евгения Фелицына и станет частью культурного наследия Кубани.

Ранее сообщалось, что в Анапе с 21 по 25 сентября пройдет исторический фестиваль «Горгиппийские игры». В мероприятии примут участие спортсмены более чем из 20 городов страны. В археологическом музее Горгиппия покажут историческую реконструкцию гладиаторских боев, организуют винодельню и ювелирную мастерскую, проведут мастер-класс по античным прическам.