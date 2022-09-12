В Анапе пройдет реконструкция исторических боев

В Анапе в сентябре пройдет исторический фестиваль «Горгиппийские игры»

В Анапе с 21 по 25 сентября пройдет исторический фестиваль «Горгиппийские игры». Об этом сообщает «Югополис».

В мероприятии примут участие спортсмены более чем из 20 городов страны. В археологическом музее Горгиппия покажут историческую реконструкцию гладиаторских боев, организуют винодельню и ювелирную мастерскую, проведут мастер-класс по античным прическам.

На Центральном пляже пройдут мастер-классы по лепке из глины, а также по созданию оберегов и венков. Там же состоятся лекции, концерты и кинопоказы. На набережной пройдут соревнования по бегу, троеборью, греко-римской борьбе и другим видам спорта.

Ранее сообщалось, что в Великих Луках Псковской области пройдет фестиваль исторической реконструкции, приуроченный к 350-летию со дня рождения императора Петра I. Для участников подготовили потешные бои, мастер-классы по танцам и по письму перьями, а также выставку исторического костюма.