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Россиянкам назвали основные причины появления целлюлита

Врач Кривцова: переход от голодания к перееданию и низкая активность вызывают целлюлит

Фото: Shutterstock

Появление целлюлита у женщин вызывают частые переходы от длительного голодания к перееданию, заявила диетолог-эндокринолог, кандидат медицинских наук Екатерина Кривцова. Об этом она рассказала россиянкам в беседе с изданием Ura.ru.

По словам врача, многие женщины считают целлюлит следствием колебаний веса, но на самом деле это не так. Данный недуг является одним из проявлений хронической венозной недостаточности, из-за которой нарушается отток лимфы и венозной крови от нижних конечностей. Чаще всего предрасположенность к целлюлиту обусловлена генетически, и вылечить его нельзя, можно только свести его проявления к минимуму.

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Помимо частой смены рациона питания, среди основных причин, способствующих образованию целлюлита, Кривцова назвала низкую физическую активность. Также, по ее мнению, усилить выраженность проблемы способно и неправильное питание, в котором преобладают быстрые углеводы.

Ранее фитнес-тренер Анна Иванова раскрыла способ избавиться от выпирающего живота. Специалистка рекомендовала присмотреться к дыхательной гимнастике, которая постепенно улучшает подвижность грудной клетки и выравнивают осанку. Из-за этого выпирающий живот может уйти сам.

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Наталья Обрядина
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