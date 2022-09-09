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Российский фитнес-тренер назвала способ избавиться от выпирающего живота

Российский фитнес-тренер Иванова: дыхательная гимнастика избавит от выпирающего живота

Фото: @lavi.mantegazza

Российский фитнес-тренер и создательница онлайн-школы по обучению работе с осанкой Анна Иванова назвала способ избавиться от выпирающего живота. Своими размышлениями на данную тему эксперт поделилась с модным журналом Grazia.

Как отмечает Иванова, не все физические нагрузки и диеты решают проблему выпирающего живота. По ее словам, в данной части тела присутствуют прямые, поперечные и косые мышцы, а со стороны спины находятся поясничные. При этом они все соединены фасцией. Ее основная функция заключается в формировании так называемого корсета вокруг талии, поясняет спортсменка. От его состояния зависит внешний вид фигуры. Поэтому такие упражнения на пресс, как скручивания и гиперэкстензия, не помогают уменьшить объем живота, поскольку они оказывают нагрузку на поясницу.

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В связи с этим Иванова рекомендует присмотреться к дыхательной гимнастике. Подобные упражнения постепенно улучшают подвижность грудной клетки и выравнивают осанку, вследствие чего выпирающий живот уходит сам, объясняет эксперт.

В заключение собеседница издания обратила внимание читательниц на то, что комплекс тренировок, направленных на работу с дыханием, необходимо подбирать совместно со специалистом, учитывая индивидуальные особенности своего организма.

В августе эксперт по правильному питанию Яна Логвина раскрыла способы, которые помогут избавиться от целлюлита и добиться идеальных бедер без диет и ограничений. По мнению тренера, достаточно трех-четырех энергичных тренировок в неделю, а также правильного рациона, составленного индивидуально и в соответствии с затрачиваемой энергией.

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Карина Черных
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