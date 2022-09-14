Известный режиссер назвал главное преимущество Comedy Club перед КВН

Режиссер Сарик Андреасян назвал актуальность главным преимуществом Comedy Club перед КВН

Известный режиссер Сарик Андреасян назвал, по его мнению, главное преимущество юмористического шоу Comedy Club на ТНТ перед телеигрой КВН на Первом канале. Свой комментарий он озвучил в интервью изданию «Вокруг ТВ», запись которого доступна на YouTube.

По мнению режиссера, основным преимуществом Comedy Club перед КВН является актуальность. «Почему Comedy Club победил КВН? Потому что КНВ выходил раз в три месяца, а Comedy Club каждую неделю», — высказался он.

Андреасян подчеркнул, что Comedy Club, в отличие от телеигры, не транслирует устаревшие шутки. «Через неделю об этом шутят, а не через три месяца, когда это уже не имеет значения», — пояснил он.

Помимо этого, режиссер отметил, что понимает, почему потребление информации из Telegram-каналов стало так популярно. «Потому что это актуально. Вы съели тортик. Я об этом тут же узнал. Мы не ждем встречи через две недели, чтобы узнать, как вы провели тот день. Мы живем в эпоху, когда все быстро. Это нужно принять», — заключил он.

Ранее актер сериала «Реальные пацаны» Николай Наумов сравнил КВН и TikTok. Он заявил, что попасть в телеигру сложнее, чем прославиться в соцсети. Платформа дает краткосрочную славу, после чего авторов роликов забывают, добавил он.