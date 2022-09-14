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Известный режиссер назвал главное преимущество Comedy Club перед КВН

Режиссер Сарик Андреасян назвал актуальность главным преимуществом Comedy Club перед КВН

Кадр: Comedy Club / YouTube

Известный режиссер Сарик Андреасян назвал, по его мнению, главное преимущество юмористического шоу Comedy Club на ТНТ перед телеигрой КВН на Первом канале. Свой комментарий он озвучил в интервью изданию «Вокруг ТВ», запись которого доступна на YouTube.

По мнению режиссера, основным преимуществом Comedy Club перед КВН является актуальность. «Почему Comedy Club победил КВН? Потому что КНВ выходил раз в три месяца, а Comedy Club каждую неделю», — высказался он.

Андреасян подчеркнул, что Comedy Club, в отличие от телеигры, не транслирует устаревшие шутки. «Через неделю об этом шутят, а не через три месяца, когда это уже не имеет значения», — пояснил он.

Помимо этого, режиссер отметил, что понимает, почему потребление информации из Telegram-каналов стало так популярно. «Потому что это актуально. Вы съели тортик. Я об этом тут же узнал. Мы не ждем встречи через две недели, чтобы узнать, как вы провели тот день. Мы живем в эпоху, когда все быстро. Это нужно принять», — заключил он.

Ранее актер сериала «Реальные пацаны» Николай Наумов сравнил КВН и TikTok. Он заявил, что попасть в телеигру сложнее, чем прославиться в соцсети. Платформа дает краткосрочную славу, после чего авторов роликов забывают, добавил он.

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Олег Давыдов
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