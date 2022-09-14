Россиянам рассказали о компенсации за не попавших в детский сад детей

«Прайм»: россияне могут получить компенсацию до ₽50 тысяч за не попавших в детсад детей

Россияне, чьи дети не попали в государственный детский сад, могут претендовать на компенсационную выплату, однако дадут ее не всем. Об условиях, необходимых для ее получения, рассказал эксперт по государственному и муниципальному управлению, доцент Московского университета им. С. Ю. Витте Кирилл Парфенов в беседе с агентством «Прайм».

«В настоящее время решение о выплате компенсаций детям, которым не предоставили место в яслях или садике, обычно принимается в субъектах РФ. При принятии таких решений, как правило, учитывается обеспеченность местами в государственных или муниципальных дошкольных учреждениях. Например, нет компенсаций в Москве и Санкт-Петербурге, где, по статистике, по крайней мере, мест хватает на всех», — отметил эксперт.

По словам собеседника агентства, в других субъектах ситуация абсолютно разная — в Перми помощь семьям с маленькими детьми распространяется на весь регион. Иногда решение о выплате компенсаций за отсутствие мест принимают не региональные власти, а органы местного самоуправления, как в Московской области.

Ранее экономист Иванова-Швец заявила о праве на выплату проживших 50 лет в браке супругов. Так, в Санкт-Петербурге супруги получают 50 тысяч рублей, в Пензенской области и Удмуртии — по пять тысяч рублей.