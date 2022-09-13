Россиянам напомнили о выплате за долгий брак

Экономист Иванова-Швец: прожившие 50 лет в браке супруги могут претендовать на выплату

Жители 19 российских регионов могут получить выплаты за долгий брак. Об этом россиянам напомнила доцент кафедры Торгово-промышленной палаты «России Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец в разговоре с агентством «Прайм».

Она отметила, на такое пособие могут претендовать супруги, отпраздновавшие золотую свадьбу — то есть прожившие 50 лет в зарегистрированном браке. Для получения выплаты юбиляры должны подать заявление в местные органы социального обеспечения. В дальнейшем пособие можно получить каждые 5 или 10 лет.

Экономист подчеркнула, что размер и условия выплат пособия зависят от региона. Так, в Санкт-Петербурге супруги получают 50 тысяч рублей, в Пензенской области и Удмуртии — по 5 000 рублей. Жителям Калужской области выплачивают 4,5 тысячи рублей. В некоторых регионах юбилярам выдают памятные знаки, грамоты или медали.

Ранее россиян предупредили о новом виде мошенничества со свадьбами. Как сообщили в столичном управлении ЗАГС, злоумышленники продают в интернете красивые даты для регистрации брака.

