Россиянин предстанет перед судом за зарезанного из мести знакомого и его мать

В Магаданской области 33-летний россиянин после распития спиртного убил хозяина и его мать

В Магаданской области 33-летний россиянин предстанет перед судом за убийство знакомого и его матери. Об этом в среду, 14 сентября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 7 сентября 2021 года находившийся в гостях у знакомых обвиняемый распивал с ними спиртные напитки. В какой-то момент между ним, 44-летним хозяином и его матерью случился конфликт. Мужчина затаил обиду. Он дождался, когда хозяева уснут, а затем вооружился кухонным ножом, подошел к ним и из мести нанес мужчине 29 ударов в шею, а женщине — около 40 ударов в область головы. Зарезав обидчиков, он сбежал.

«Следствием собран достаточный объем доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — рассказали в региональном управлении СКР.

21 августа сообщалось, что на Урале, в городе Заречный, россиянин россиянин из мести за жену убил человека и ранил другого из ружья