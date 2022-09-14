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ЕС продлил антироссийские санкции за «подрыв суверенитета Украины»

ЕС продлил действующие с 2014 года санкции против России за «подрыв суверенитета Украины»
СюжетСанкции против России:

Фото: Johanna Geron / Reuters

Совет Евросоюза продлил на шесть месяцев (до 15 марта 2023 года) антироссийские санкции «подрыв суверенитета Украины», действующие с 2014 года. Об этом говорится на сайте организации.

В Совете ЕС также напомнили, что после начала СВО на Украине, страны Евросоюза значительно усилили давление на РФ. «ЕС также принял беспрецедентные меры для того, чтобы значительно ослабить российскую экономику, лишить ее критически важных технологий и рынков», — говорится в заявлении.

Ранее парламентский госсекретарь офиса премьер-министра Венгрии Чаба Деметер заявил, что санкции против России стали «средствами самоповреждения» для Европы, поэтому санкционную политику необходимо изменить. По словам Деметера, санкции Евросоюза не помогают, а вредят.

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Николай Чигасов
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