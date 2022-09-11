В Венгрии санкции против России назвали «средствами самоповреждения» для Европы

Госсекретарь офиса премьера Венгрии: санкции против Москвы оказались бесполезными

Санкции против России стали «средствами самоповреждения» для Европы, поэтому санкционную политику необходимо изменить, заявил парламентский госсекретарь офиса премьер-министра Венгрии Чаба Деметер. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Деметера, санкции Евросоюза (ЕС) не помогают, а вредят. «В Европе нет человека, который в той или иной форме не чувствовал бы инфляционный эффект ошибочной санкционной политики, начиная от оплаты коммунальных услуг и заканчивая транспортом и сельским хозяйством», — отметил он.

Политик подчеркнул, что в Брюсселе обещали, что санкции смогут стать оружием влияния на Россию, однако на деле оказались бесполезными «средствами экономического самоповреждения». Также он напомнил, что самый большой рост цен начался не после начала российской спецоперации на Украине, а после принятия энергетических санкций.

Ранее советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан заявил, что антироссийские санкции ЕС не оправдали ожиданий, и предрек их пересмотр в «новом политическом сезоне». Советник также счел абсурдной выдвинутую в Европе идею о возможности действенных ограничений в отношении Москвы.

9 сентября президент Венгрии Каталин Новак также высказалась, что санкции Евросоюза ударили не по России, а в первую очередь по Европе.