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Самый дорогой тур по России в 2022 году обошелся по цене квартиры в Москве

RussiaDiscovery: тур на Чукотку для группы из восьми россиян обошелся в 12 млн рублей
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Фото: Shutterstock

Самый дорогой тур по России в 2022 году обошелся группе из восьми россиян в 12 миллионов рублей, что, согласно данным ЦИАН, примерно равно цене однокомнатной квартиры в Москве. Соответствующая информация появилась в распоряжении редакции «Ленты.ру».

По данным руководителя комиссии РСТ по приключенческому туризму гендиректора компании RussiaDiscovery Вадима Мамонтова, наиболее затратной оказалась десятидневная экспедиция на Чукотку. Специально для тургруппы был разработан уникальный наземный маршрут с вертолетным перелетом на остров Врангеля. Также соотечественники посетили мыс Дежнева — самую восточную точку России.

«Еще одним важным и уникальным моментом экспедиции стала китовая охота. Путешественникам удалось увидеть этот редкий момент, ведь Чукотка — единственный российский регион, где коренным народам, живущим в вечной мерзлоте, разрешена некоммерческая охота на китов», — добавил эксперт.

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По словам Мамонтова, количество запросов в поисковых системах по всем регионам России в 2022 году увеличилось на 30-40 процентов. Наиболее востребованными направлениями стали Алтай, Кавказ, Кольский полуостров и Камчатка.

Ранее директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин заявил, что в России снизилось число недовольных отдыхом внутри страны туристов. Если в 2021 году число тех, кому не понравился отдых в стране, составляло почти 20 процентов, то в 2022 году данный показатель снизился до восьми процентов.

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Валентина Процкова
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