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Россияне массово полюбили отдых внутри страны

ВЦИОМ: в России снизилось число недовольных отдыхом внутри страны туристов

Фото: Eddie Junior / Unsplash

Директор по работе с органами государственной власти Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Кирилл Родин заявил, что в 2022 году снизилось число недовольных отдыхом внутри страны россиян. О том, что отечественные туристы массово полюбили отдыхать в России, сообщили РИА Новости.

По словам эксперта, в 2021 году число соотечественников, которым не понравился отдых на внутрироссийских направлениях, составляло почти 20 процентов. В 2022 году показатель снизился до восьми процентов.

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При этом Родин подчеркнул, что все больше россиян обращают внимание на улучшение качества отдыха в стране: 47 процентов в 2022 году против 43 в 2021-м. Специалист также отметил, что, имея неограниченный выбор, отечественные путешественники предпочли бы в качестве места для отдыха Байкал или Крым. В число других желанных направлений вошли Алтай, Санкт-Петербург, Сочи, Адлер, Камчатка, Карелия, Дальний Восток и Краснодар.

Ранее стало известно, что летом 2022 года за границей отдыхали два процента соотечественников. Так, в допандемийном 2019 году отпуск за границей проводили девять процентов россиян, в 2022 году на отдых в зарубежные страны отправились лишь два процента граждан РФ.

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Валентина Процкова
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