Экономические перспективы граждан США назвали безрадостными

The Hill: экономические перспективы американцев безрадостные, а выборы усугубят ситуацию

Политолог Харлан Ульман назвал безрадостными экономические перспективы граждан США. Об этом он написал в своей статье для издания The Hill.

По его словам, предстоящие выборы лишь усугубят ситуацию. «Инфляция вот-вот станет двузначной. Бензин хоть и подешевел, но все равно очень дорог», — пишет он.

Ульман отметил, что по некоторым оценкам, 41 процент жителей страны считаются либо бедными, либо малообеспеченными. По его мнению, граждане США интуитивно понимают, куда движется страна. Он подчеркнул, что согласно опросам, почти 90 процентов американцев не одобряют выбранного курса. В результате подавляющее большинство американцев не видят для себя лучшего будущего, пишет он.

Политолог добавил, что не изменят ситуацию и предстоящие выборы. Ульман отметил, что обеими партиями «заправляют маргиналы». «Партия Линкольна, Эйзенхауэра и Рейгана выродилась в культ Трампа. Старую Демократическую партию Рузвельта, Кеннеди и Джонсона перекосил взбесившийся прогрессизм. А других партий как не было, так и нет. За президентский пост будут соревноваться двое престарелых», — заявил он.

Ранее компания Gallup провела опрос и выяснила, что более половины жителей США столкнулись с финансовыми проблемами из-за растущей инфляции. «56 процентов американцев говорят сейчас, что рост цен вызывает у их семей финансовые трудности. Для сравнения, в январе это число составляло 49 процентов, а в ноябре 2021 года — 45 процентов», — говорится в итогах опроса.