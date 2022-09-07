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Половина американцев столкнулись с трудностями из-за инфляции

Gallup: 56% американцев столкнулись с финансовыми трудностями из-за инфляции

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Более половины жителей США столкнулись с финансовыми проблемами из-за растущей инфляции. Это следует из данных опроса, опубликованного компанией Gallup. Опрос был проведен с 1 по 22 августа с участием 1,5 тысяч человек.

«56 процентов американцев говорят сейчас, что рост цен вызывает у их семей финансовые трудности. Для сравнения, в январе это число составляло 49 процентов, а в ноябре 2021 года — 45 процентов», — говорится в итогах опроса. Часть из них, около 12 процентов, называют вызванные проблемы как «тяжелыми».

Число граждан со средним доходом (более 48 тысяч долларов), испытывающих финансовые трудности, увеличилось на 17 процентов, по сравнению с прошлым годом. Число обеспеченных людей (годовой доход более 90 тысяч долларов), которым также приходится тяжело из-за роста цен, возросло на 12 процентов.

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По данным американских властей, в июле инфляция в стране составила 8,5 процентов. Месяцем ранее она достигла 9,1 процента, что является рекордным показателем с ноября 1981 года. Около 24 процентов опрошенных рассказали, что начали экономить — в частности, 17 процентов участников опроса стали совершать меньше путешествий.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что США могут избежать рецессии, и власти сделают для этого все возможное, хотя это будет непросто. По ее словам, стоит обращать внимание на индикаторы положительного развития событий: например, высокий спрос на рабочую силу.

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Юлия Мискевич
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