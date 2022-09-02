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Министр финансов США заявила о возможности избежать рецессии

Министр финансов США Йеллен заявила, что страна может избежать рецессии

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

США могут избежать рецессии, и власти сделают для этого все возможное, хотя это будет непросто. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, цитату приводит ТАСС.

«Осуществить "мягкое приземление" экономики будет сложно, но путь к этому есть», — подчеркнула она, отвечая на такой вопрос. Йеллен добавила, что продолжение курса на снижение инфляции — одна из главных задач в финансовой сфере страны.

Министр финансов США также отметила, что стоит обращать внимание на индикаторы положительного развития событий: например, высокий спрос на рабочую силу, который привлекает новых людей на рынок.

В первых двух кварталах 2022-го ВВП США показал последовательное снижение. Это считают одним из признаков рецессии, хотя американские власти не признали такой проблемы. Это связано с тем, что такие показатели, как состояние фондового рынка и снижение безработицы свидетельствуют об устойчивости американской экономики.

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Виктория Кондратьева
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