Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Генсек ООН назвал реальной угрозу голода в нескольких странах

Генсек ООН Гутерриш назвал реальной угрозу голода в нескольких странах
СюжетВывоз зерна из Украины:

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Массовый голод угрожает нескольким регионам земного шара. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает ТАСС.

По его словам, справится с мировым голодом не позволяет даже продовольственная сделка между Россией, Турцией, ООН и Украиной по вывозу зерна из одесских портов по Черному морю. «Несмотря на черноморскую инициативу по зерну и соглашение по доступу российского продовольствия и удобрений на глобальные рынки, риск возникновения голода в различных районах реален», — отметил Гутерриш.

Генсек добавил, что наибольшему риску подвержены беднейшие сообщества.

Ранее региональный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН по Ближнему Востоку и Северной Африке Корин Флейшер предупредила о риске острой нехватки продовольствия в 2023 году. По ее словам, основными причинами такой тенденции является ситуация вокруг Украины, снижение экспорта удобрений из России, а также одновременный рост цен на этот вид продукции.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
Снайперы ВСУ обстреляли российских военных на границе с Украиной
Девушка решила выкачать филлеры из губ и осталась с внешностью Дональда Дака
У российских авиакомпаний забрали выделенные государством средства
Богатейший человек Украины начал делать переносные убежища
Азербайджан призвал Армению к гуманитарному прекращению огня
Российские заключенные создали в колонии ячейку АУЕ и вымогали деньги
На Украине выразили уверенность в обеспечении энергоресурсами зимой
Противник российского биатлона оценил вероятность возвращения страны на КМ
Выросло число пострадавших после взрыва беспилотника в российском регионе
На Украине предложили выпускать мужчин за границу при соблюдении одного условия
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.