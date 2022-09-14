Генсек ООН назвал реальной угрозу голода в нескольких странах

Генсек ООН Гутерриш назвал реальной угрозу голода в нескольких странах

Массовый голод угрожает нескольким регионам земного шара. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает ТАСС.

По его словам, справится с мировым голодом не позволяет даже продовольственная сделка между Россией, Турцией, ООН и Украиной по вывозу зерна из одесских портов по Черному морю. «Несмотря на черноморскую инициативу по зерну и соглашение по доступу российского продовольствия и удобрений на глобальные рынки, риск возникновения голода в различных районах реален», — отметил Гутерриш.

Генсек добавил, что наибольшему риску подвержены беднейшие сообщества.

Ранее региональный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН по Ближнему Востоку и Северной Африке Корин Флейшер предупредила о риске острой нехватки продовольствия в 2023 году. По ее словам, основными причинами такой тенденции является ситуация вокруг Украины, снижение экспорта удобрений из России, а также одновременный рост цен на этот вид продукции.