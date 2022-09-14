США выделят Тайваню военную помощь на миллиарды долларов

Комитет сената США выделит Тайваню военную помощь на 4,5 миллиарда долларов

Комитет сената США по иностранным делам одобрил законопроект, который предполагает выделение Тайваню военной помощи на 4,5 миллиарда долларов. Об этом заявил глава комитета Джим Риш, передает РИА Новости.

Так, в рамках законопроекта Тайваню выделят 4,5 миллиарда долларов в течение четырех лет, кредитных гарантий на военные закупки на сумму до двух миллиардов долларов. Тайваню также будет присвоен статус «основного союзника США вне НАТО».

Ранее стало известно, что США рассматривают возможность ввода санкций против Китая в связи с ситуацией на Тайване. Предполагается, что ограничения позволят удержать Пекин от вторжения на остров.

Новое обострение конфликта в Тайваньском проливе произошло на фоне поездки на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Пекин счел визит американского политика на остров игнорированием Принципа одного Китая. Уже впоследствии Тайбэй, вопреки заявлениям КНР, посетили еще три американские делегации.