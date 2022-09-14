Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

США выделят Тайваню военную помощь на миллиарды долларов

Комитет сената США выделит Тайваню военную помощь на 4,5 миллиарда долларов

Фото: Pixabay

Комитет сената США по иностранным делам одобрил законопроект, который предполагает выделение Тайваню военной помощи на 4,5 миллиарда долларов. Об этом заявил глава комитета Джим Риш, передает РИА Новости.

Так, в рамках законопроекта Тайваню выделят 4,5 миллиарда долларов в течение четырех лет, кредитных гарантий на военные закупки на сумму до двух миллиардов долларов. Тайваню также будет присвоен статус «основного союзника США вне НАТО».

Ранее стало известно, что США рассматривают возможность ввода санкций против Китая в связи с ситуацией на Тайване. Предполагается, что ограничения позволят удержать Пекин от вторжения на остров.

Новое обострение конфликта в Тайваньском проливе произошло на фоне поездки на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Пекин счел визит американского политика на остров игнорированием Принципа одного Китая. Уже впоследствии Тайбэй, вопреки заявлениям КНР, посетили еще три американские делегации.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В России предупредили США о последствиях поставок Киеву ракет большой дальности
В Грузии объяснили идею референдума по второму фронту против России
Суд ликвидировал Профсоюз журналистов и работников СМИ
В Австрии заявили о «национальном самоубийстве» Германии
Генсек ООН высказался по вопросу обмена всеми пленными России и Украины
Врач предупредил об опасности употребления большого количества воды
США выделят Тайваню военную помощь на миллиарды долларов
В Польше проголосовали за требование военных репараций от Германии
Найдено объяснение повышению интереса москвичей к ипотеке
США работают над ужесточением антироссийских санкций
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.