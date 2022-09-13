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США задумали ввести санкции против Китая

Reuters: США рассматривают возможность ввода санкций против КНР из-за Тайваня

Фото: Ken Cedeno / Reuters

США рассматривают возможность ввода санкций против Китая в связи с ситуацией на Тайване. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Предполагается, что санкции позволят удержать Пекин от вторжения на Тайвань. В Вашингтоне намерены частично ограничить торговлю с Китаем, а также снизить инвестиции инвестиции в сферы производства компьютерных чипов и телекоммуникационного оборудования.

По данным источников агентства, Тайвань в настоящее время также работает над тем, чтобы решение о вводе санкции против Китая принял и Евросоюз.

Ранее министерство обороны Тайваня обвинило Китай в нежелании решить конфликт мирным путем.

Новое обострение конфликта в Тайваньском проливе произошло на фоне поездки на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Пекин счел визит американского политика на остров игнорированием принципа одного Китая. Уже впоследствии Тайбэй, вопреки заявлениям КНР, посетили еще три американские делегации.

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Марина Совина
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