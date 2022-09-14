Россиянам назвали выгодную альтернативу горнолыжным курортам в Сочи

АТОР: Казахстан оказался выгодной альтернативой горнолыжным курортам в Сочи

Горнолыжные туры в Казахстан оказались более выгодными по цене, чем в Сочи. Достойную альтернативу российским зимним курортам назвали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По мнению участников туристического рынка, из-за ограниченного зарубежного предложения в горнолыжном сегменте, зимние туры в Казахстан будут пользоваться у россиян большим спросом. В настоящее время туроператоры активно формируют путевки в эту страну.

Отмечается, что в системе бронирования FUN&SUN уже выставлены туры на горнолыжные курорты «Лесная сказка» и «Чимбулак» в период с 25 декабря по 13 марта на рейсах SCAT Airlines по маршруту Москва-Алматы. Вылеты запланированы по пятницам и воскресеньям.

В стоимость перелета входят багаж (23 килограмма), ручная кладь (5 килограммов), а также горячее питание на борту. Так, путевка на курорт «Чимбулак» с размещением в гостинице Shymbulak Mountain Resort на восемь ночей с вылетом 25 декабря обойдется российским туристам примерно в 140 тысяч рублей на двоих.

Тем временем недельный тур в четырехзвездочный отель Oi Qaragai Lesnaya Skazka на курорте «Лесная сказка» в Алматы с вылетом 6 января стоит от 118 тысяч рублей на двоих с перелетом.

Эксперты туротрасли подчеркнули, что в предновогодний период россияне заплатят такую же цену за путевки в сочинскую Красную Поляну. Между тем при бронировании горнолыжного тура в Казахстан в стоимость уже включен ски-пасс, что, безусловно, влечет за собой экономию для путешественников.

В августе сообщалось, что горный курорт Архыз может стать главным конкурентом Красной Поляны в борьбе за туристов зимой. Вице-президента Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян отметил, что сильными сторонами курорта Карачаево-Черкесии являются хороший сервис и качественная инфраструктура.