В ЛНР заявили о полном контроле над Кременной

Представитель НМ ЛНР Филипоненко опроверг фейки о захвате Кременной Украиной

Город Кременная в Луганской народной республике, что расположен в районе Северодонецка, находится под полным контролем союзных сил, рассказал представитель Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Иван Филипоненко. Видео с его заявлением опубликовано в Telegram-канале «Народная милиция ЛНР».

На его кадрах Филипоненко, находясь в Кременной, опровергает ранее распространенные фейки о том, что город якобы перешел под контроль Украины.

«Украинское преступное правительство продолжает вести террор населения Луганской народной республики теперь не только своими агрессивными действиями по уничтожению инфраструктуры, но и организовывая информационный террор. Формируется большое количество фейковых заявлений об оставлении города Кременная. Ничего общего с действительностью это не имеет», — заявил Филипоненко.

Накануне в Херсонской области заявили о надежной защите от атак ВСУ. По данным местных властей, ситуация в регионе остается стабильной, а его территория «надежно защищена инженерно-оборонительными сооружениями» Вооруженных сил России.