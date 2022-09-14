В Херсонской области заявили о надежной защите от атак ВСУ

Администрация Херсонской области: регион надежно защищен от продвижения ВСУ

Херсонская область надежно защищена от попыток продвижения со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба администрации региона.

По данным местных властей, ситуация в регионе остается стабильной, а его территория «надежно защищена инженерно-оборонительными сооружениями» Вооруженных сил России. «Поэтому любые попытки продвижения ВСУ на Херсонском направлении невозможны», — подчеркнули в администрации.

Утром 14 сентября в Херсоне произошло более пяти взрывов. Предполагается, что в небе над городом сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Позднее стало известно, что центральная часть Херсона осталась без электричества.