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В Херсонской области заявили о надежной защите от атак ВСУ

Администрация Херсонской области: регион надежно защищен от продвижения ВСУ

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Херсонская область надежно защищена от попыток продвижения со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба администрации региона.

По данным местных властей, ситуация в регионе остается стабильной, а его территория «надежно защищена инженерно-оборонительными сооружениями» Вооруженных сил России. «Поэтому любые попытки продвижения ВСУ на Херсонском направлении невозможны», — подчеркнули в администрации.

Утром 14 сентября в Херсоне произошло более пяти взрывов. Предполагается, что в небе над городом сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Позднее стало известно, что центральная часть Херсона осталась без электричества.

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Алевтина Запольская
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