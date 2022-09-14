ТАСС: в Херсоне произошло более пяти взрывов

В Херсоне произошло более пяти взрывов, предварительно, работает система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

Взрывы были слышны около 06:10 по московскому времени. При этом в небе над городом не видно следов от ракет.

Ранее заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов призвал отодвинуть линию фронта в сторону Николаева ради прекращения обстрелов региона и для обеспечения его безопасности. Он также отметил, что сейчас союзные силы в Херсонской области крепнут и идет усиление линии фронта.