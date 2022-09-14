Центр Херсона остался без электричества

В Херсоне перебои с электричеством, центр города остался без света

Центральная часть Херсона осталась без электричества, сообщает ТАСС.

Отмечается, что перебои со светом наблюдаются и в других частях города. Часть магазинов в центре прекратили работу, уточняет корреспондент агентства. О причинах аварии пока не сообщается.

Утром 14 сентября в Херсоне произошло более пяти взрывов, предварительно, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Взрывы были слышны около 6:10 по московскому времени.

Вечером во вторник, 13 сентября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по паромной переправе через Днепр, которая была наведена после повреждения Антоновского моста около Херсона.