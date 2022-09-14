Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Центр Херсона остался без электричества

В Херсоне перебои с электричеством, центр города остался без света

Фото: Александр Ермошенко / Reuters

Центральная часть Херсона осталась без электричества, сообщает ТАСС.

Отмечается, что перебои со светом наблюдаются и в других частях города. Часть магазинов в центре прекратили работу, уточняет корреспондент агентства. О причинах аварии пока не сообщается.

Утром 14 сентября в Херсоне произошло более пяти взрывов, предварительно, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Взрывы были слышны около 6:10 по московскому времени.

Вечером во вторник, 13 сентября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по паромной переправе через Днепр, которая была наведена после повреждения Антоновского моста около Херсона.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Антон Похиляк
Обсудить
Последние новости
КПРФ отреагировала на сообщения о письме Зюганова Путину по поводу Кадырова
Эрдоган обсудит с Путиным конфликт между Арменией и Азербайджаном
Муж застреленной на прогулке с собакой москвички госпитализирован с травмами
Умерла греческая актриса Ирен Папас
Трамп боялся мести Ирана за убийство Сулеймани при ракетном обстреле США
Убившую насильника американку обязали выплатить 150 тысяч долларов
Азербайджан обвинил Армению в обстрелах приграничных сел
Появились кадры разрушений в российском селе после обстрела ВСУ
Глава МИД Франции призвала Россию и Украину к диалогу
Раскрыт механизм заражения вызывающим менингит грибком
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.