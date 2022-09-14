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Украинские военные обстреляли паромную переправу через Днепр

Замглавы Херсонской области Стремоусов сообщил об ударах ВСУ по переправе через Днепр

Фото: Kostiantyn Liberov / AP

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что вечером во вторник, 13 сентября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по паромной переправе через Днепр, которая была наведена после повреждения Антоновского моста около Херсона. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он поблагодарил инженерные войска Минобороны России за «очень быстрое, своевременное наведение переправы» и отметил, что «все под контролем».

Стремоусов подчеркнул, что пострадавших в результате обстрела нет. По его словам, Херсон продолжает жить, «ведь практическое большинство оставшихся жителей Херсона — это русские люди, которые готовы идти до конца».

Ранее ВСУ выпустили шесть ракет HIMARS по Антоновскому мосту под Херсоном. Как утверждает замглавы администрации Херсонской области, мост хотят разрушить для картинки.

Подобные удары из американской РСЗО Himars продолжаются уже несколько месяцев. Движение по мосту невозможно, его дорога сильно повреждена и находится в аварийном состоянии.

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Кристина Есикова
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