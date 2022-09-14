Развитие коренных малочисленных народов России обсудят на форуме в Мурманске

В Мурманке пройдет Международный форум по вопросам развития коренных народов

В Мурманске 9-12 октября состоится Международный форум «Государственно-частное партнерство в сфере устойчивого развития коренных народов». Участники обсудят вопросы устойчивого развития коренных народов, а также подходы государственного регулирования и участия бизнеса в этой сфере. Форум пройдет в рамках Плана председательства России в Арктическом совете, оператором мероприятий которого выступает Фонд Росконгресс.

«Многообразие культур народов России — одна из основных ценностей нашей страны. При этом устойчивое развитие человеческого капитала в России тесно связано с социальной ответственностью бизнеса, а полноформатное сотрудничество государства и частных структур является ключевым аспектом в этой сфере. Уверен, что участники Форума смогут всесторонне обсудить перспективы развития взаимодействия государства и бизнеса, а также выработать предложения, которые позволят нам модернизировать сложившиеся практики регулирования», — сказал советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и обеспечению председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 годах Антон Кобяков.

«Цели форума отвечают актуальной международной и национальной повестке, приоритетам коренных малочисленных народов, а также задачам обеспечения социально-экономического развития страны, включая работу важнейших отраслей экономики», — сообщил руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.

В частности, на форуме будут рассмотрены стандарты корпоративных стратегий и политика бизнеса в отношениях с коренными народами, проекты и программы их развития, системы консультаций и соглашений сторон, подходы государственного регулирования и эффективность участия коренных народов в принятии решений.

В мероприятии примут участие представители органов власти регионов традиционного проживания коренных народов, эксперты неправительственных организаций, осуществляющих деятельность в сфере устойчивого развития, защиты прав человека и коренных народов, многосторонние институты развития, промышленные компании, осуществляющие деятельность в местах традиционного проживания коренных народов, объединения бизнес-сообществ.

Деловая программа включает проведение пленарного заседания, пяти панельных сессий и круглых столов, посвященных различным аспектам устойчивого развития коренных народов, а также их эффективных взаимоотношений с промышленными компаниями и правительственными структурами

Ключевой темой форума должна стать оценка возможностей формирования Национального стандарта в сфере устойчивого развития коренных малочисленных народов России и обеспечения их прав в условиях экономического развития. В завершение форума состоится консультационный раунд, направленный на поиск эффективных подходов совершенствования взаимоотношений бизнеса и коренных народов, а также формирование экспертного потенциала в указанной сфере.

В рамках культурной программы участники посетят атомный ледокол «Ленин» и ознакомятся с Мурманском в ходе экскурсии, посетят спектакль театра Обско-угорских народов «Солнце» «Я человек!» и отправятся в выставочную саамскую деревню «Сам сыйт».

Организаторами форума являются Федеральное агентство по делам национальностей, Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Министерство иностранных дел России, а также ПАО «ГМК «Норильский Никель». Партнеры мероприятия — Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и Ассоциация «Национальная сеть Глобального договора».

Получить дополнительную информацию и зарегистрироваться для участия в работе форума можно на сайте.

Одним из основных приоритетов председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 гг. является развитие человеческого капитала в регионе, включая коренные народы Севера. Российская сторона уделяет особое внимание работе по поддержанию устойчивости и жизнеспособности народов Севера, продвижению мер по их адаптации к изменению климата, повышению благосостояния, здоровья, образования и качества жизни людей, обеспечению поступательного социально-экономического развития во всем регионе. Российская сторона инициировала проекты по цифровизации культурного и лингвистического наследия коренных народов Севера, развитию возобновляемых источников энергии, созданию международной арктической научной станции на безуглеродной энергии, в сфере биобезопасности в Арктике. Кроме того, Россия готовит проектные предложения по тематике традиционной медицины коренных народов и развития креативных индустрий в Арктике, прорабатывает инициативу создания «Цифровых музеев Арктики».