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Два человека пострадали при хлопке в цеху российского предприятия

В Дзержинске Нижегородской области при хлопке в цехе предприятия пострадали два человека

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Дзержинске Нижегородской области на предприятии произошел хлопок. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.

По его данным, хлопок произошел в цеху по производству борогидрида натрия. Пострадали два человека, им оказывается медицинская помощь. О причинах случившегося не сообщается. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента, на месте работают оперативные службы.

Ранее три человека погибли в результате взрыва на российском заводе, который расположен на улице Антонова в Пензе. Еще семь человек пострадали и были доставлены в больницу.

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Анастасия Шейкина
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