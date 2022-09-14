Два человека пострадали при хлопке в цеху российского предприятия

В Дзержинске Нижегородской области при хлопке в цехе предприятия пострадали два человека

В Дзержинске Нижегородской области на предприятии произошел хлопок. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.

По его данным, хлопок произошел в цеху по производству борогидрида натрия. Пострадали два человека, им оказывается медицинская помощь. О причинах случившегося не сообщается. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента, на месте работают оперативные службы.

Ранее три человека погибли в результате взрыва на российском заводе, который расположен на улице Антонова в Пензе. Еще семь человек пострадали и были доставлены в больницу.