Лидеры России с приграничных территорий начали помогать Донбассу

Участники конкурса управленцев «Лидеры России» помогают восстанавливать ДНР и ЛНР,

Участники конкурса управленцев «Лидеры России» флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — помогают восстанавливать здоровье жителей ДНР и ЛНР, эвакуированных на приграничные территории РФ, и обеспечивают восстановление волонтеров, вернувшихся после выполнения своей миссии на Донбассе. Для этих целей выделены лучшие больницы и санатории страны.

Российские волонтеры, направляющиеся на помощь Донбассу, проходят психологическую подготовку в санатории-профилактории «Заря» Донского государственного технического университета, а после выполнения своей миссии возвращаются сюда для отдыха и реабилитации. «Если сначала добровольческое движение только набирало обороты, то теперь это уже настоящий поток, который с каждым днем становится сильнее и заметнее», — сообщил финалист трека «Здравоохранение» третьего и четвертого сезонов конкурса управленцев «Лидеры России», главный врач санатория Алексей Ткачев (Ростовская область). С июня 2022 года в «Заре» побывало уже более 500 добровольцев — это мужчины и женщины от 20 до 50 лет и старше из разных регионов России. На протяжении нескольких дней люди могут здесь отдохнуть и пообщаться, а также получить поддержку психологов и врачей.

В оздоровительных центрах ДГТУ, расположенных в городе Азове Ростовской области и селе Дивноморском под Геленджиком, отдыхают дети из Донецкой и Луганской Народных Республик вместе со своими родителями. Они в полном объеме получают медицинскую и психологическую помощь, необходимые медицинские препараты, а педагоги ДГТУ организуют для ребят учебные занятия, чтобы они не отставали от школьной программы. В общей сложности эти российские здравницы приняли уже более 600 детей с Донбасса. «Первым делом у наших гостей возникает культурный шок. Они видят прекрасные корпуса, хорошее питание, чистое море, доброе отношение, и их представление о России полностью переворачивается. Многие из них действительно считали, что Крымский мост — это выдумка, что его не существует. Нам сложно представить, что им там пропагандируют. Поэтому поездка к нам — это лучшая гуманитарная помощь. Люди своими глазами смогли увидеть, какая наша страна мирная и развитая», — отметил Алексей Ткачев.

Врачи детской городской поликлиники № 45 Ростова-на-Дону обеспечивают медицинское сопровождение «Университетских смен», которые проходят в Южном федеральном университете. Участниками проекта, организованного Минобрнауки и Минпросвещения России, уже стали более ста подростков 14–17 лет из ДНР и ЛНР. За здоровьем ребят из народных республик Донбасса наблюдают педиатры и медсестры. Об этом сообщил финалист трека «Здравоохранение» четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» — заместитель главного врача по экономическим вопросам детской поликлиники № 45 Николай Безуглый (Ростовская область).

На протяжении десяти дней пребывания в университетском кампусе ЮФУ дети Донбасса слушают интересные лекции об истории России, знакомятся с культурой Донского края, участвуют в экскурсиях по городам Ростовской области, посещают психологические тренинги, участвуют в спортивных и развлекательных мероприятиях. «За весь период «Университетских смен», которые продолжаются в Ростове-на-Дону с августа 2022 года, медиками выявлено несколько случаев заболевания детей ОРВИ и оказана помощь подростку при носовом кровотечении. Все ребята прошли амбулаторное лечение и по показаниям проконсультированы узкими специалистами», — отметил Николай Безуглый.

Всего в 2022 году «Университетские смены» пройдут более чем в 40 российских вузах. Их участниками станут свыше 11 тысяч юных жителей Донецкой и Луганской Народных Республик.

Финалистка трека «Здравоохранение» третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России» — главный врач Курской городской поликлиники № 5 Светлана Старкова участвовала в организации медицинского сопровождения воспитанников школы-интерната, эвакуированных с Донбасса. «Они приехали к нам без каких-либо вещей, у них совершенно ничего не было. Мы быстро организовали сбор одежды и средств личной гигиены и обеспечили ребят всем необходимым», — рассказала она. Сегодня медики городской поликлиники № 5 готовы отправиться в командировку и работать на освобожденных территориях Донбасса и Украины.

Сбор гуманитарной помощи для защитников Донбасса организовали также работники сети частных медицинских центров Курска. На собственные средства они приобрели медикаменты, в том числе бинты, спиртовые салфетки, скальпели, кровоостанавливающие средства, и передали их бойцам 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Пскова, участвующей в специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил финалист трека «Здравоохранение» третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России» — главный врач медучреждения Александр Шестаков. «В сборе гуманитарной посылки приняло участие около 95 процентов всех наших сотрудников. Мобильные аптечки, которые мы подготовили, уже доставлены на фронт. Надеемся, они помогут спасти кому-то жизнь и здоровье, — отметил он. — Мы не могли остаться в стороне, когда страна ведёт боевые действия сегодня ради нашего общего завтра».

Всего участниками трека «Здравоохранение», который на протяжении двух сезонов проводится в рамках конкурса управленцев «Лидеры России», стали более 15 тысяч человек, более 40 объявлены победителями трека, семь из них стали победителями конкурса.

