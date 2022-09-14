Дальневосточный леопард вышел к людям и напал на россиянина

«Земля леопарда»: дальневосточный леопард вышел к людям в Приморье и напал на человека

Дальневосточный леопард вышел к жителям села Красный Яр в Приморье и попытался напасть на человека. Об этом сообщила пресс-служба национального парка «Земля леопарда».

«Попав в частный двор, леопард попытался напасть на его хозяина, но человек не пострадал. После поступления сообщения о конфликтном леопарде на место незамедлительно выехала группа сотрудников "Земли леопарда"»

Поведение краснокнижного хищника насторожило специалистов. По их словам, леопард может быть болен.

Поймать зверя пока не удалось. Во время отлова специалисты обнаружили следы леопарда размером в 5,5 сантиметров. По словам зоологов, это свидетельствует о том, что животное, вероятнее всего, самка.

В августе в «Земле леопарда» спасли страдающего от паразитов четырехмесячного котенка дальневосточного леопарда. Специалисты впервые были вынуждены изъять зверя этого вида из дикой природы, поскольку были обеспокоены состоянием его здоровья. Вес детеныша составлял всего 4,5 килограмма. На теле котенка зафиксировали небольшие раны, зараженные паразитами. Предположительно, он отбился от матери.