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Россиянка приехала в Малайзию и удивилась отношению местных к русским

Блогерша Марина Ершова рассказала, что малазийцы хорошо относятся к российским туристам

Фото: Rahman Roslan / Getty Images

Российская тревел-блогерша Марина Ершова приехала в Малайзию и удивилась отношению местных жителей к русским. Первое впечатления от посещения страны девушка опубликовала на своей странице в «Яндекс.Дзене».

Путешественница рассказала, что по приезде в азиатскую страну она быстро и легко прошла паспортный контроль. «Тут сидит лишь одна женщина и она ставит штампы. Никакой тебе очереди, не смотря, что она тут совершенно одна. У нас ни разу не проверили рюкзаки, а также не спросили обратных билетов. Вошли в Малайзию мирно и тихо», — отметила она.

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Далее, по словам автора публикации, из аэропорта в город их подвез местный житель, который признался, что очень хорошо относится к отечественным туристам. «Водитель нам так и сказал, что очень любит россиян и с удовольствием останавливается путникам», — добавила блогерша.

Ранее в августе эксперты туристической отрасли предположили, что в зимнем сезоне россияне заинтересуются поездками в страны Африки, Персидского залива и Юго-Восточной Азии. По мнению руководителя «АРТ-ТУР» Дмитрия Арутюнова, из-за пандемии путешественники будут больше стремиться отдыхать в местах, «где больше природы и меньше людей».

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Валентина Процкова
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